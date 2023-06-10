مقتل 300 جندي أوكراني وتدمير 4 دبابات وإسقاط مقاتلة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قضت على 300 جندي أوكراني، ودمرت 4 دبابات من طراز ليوبارد، وأسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: “على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه واصلت القوات الأوكرانية شن محاولات هجومية فاشلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

وصدت القوات الروسية هجومين معاديين في منطقة زابوروجيه، كما صدت ثلاث هجمات أوكرانية في منطقة فريمفسكي.

وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في المحورين ما يصل إلى 300 جندي أوكراني، وتم تدمير تسع دبابات بينها أربع ليوبارد وخمس مركبات برادلي الأمريكية و14 مركبة قتالية مدرعة ومدفعية سيزار الفرنسية.

وصد الجيش الروسي أيضاً خمس هجمات في منطقة أرتيوموفسك، وقضى على ما يصل إلى 230 مسلحاً، ودمر مدفعي هاوتزر من طراز دي 30.

على محور كوبيانسك

أحبطت أنشطة أربع مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وتم القضاء على 65 جندياً أوكرانياً وتدمير مدفعية ام 777 أمريكية.

في محور كراسني ليمانسك

أحبطت القوات الروسية أنشطة مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية وتمت تصفية أكثر من 60 جندياً أوكرانياً، وتدمير منصات مدفعية ذاتية الدفع ومدافع هاوتزر دي 20 ومستودع ذخيرة للواء 66 ميكانيكي.

على محور خيرسون

تمت تصفية ما يصل إلى 40 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا ومستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 121.

وبحسب بيان الوزارة استهدف الجيش الروسي مقر الهجوم الجبلي العاشر والألوية الميكانيكية الستين التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق راي ألكساندريفكا في دونيتسك ومدينة خاركوف.

وأضاف البيان: “إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 في دونيتسك، وتم اعتراض صاروخين من نوع “ستورم شادو” كروز وعشر قاذفات صواريخ متعددة “هيمارس”، إضافة إلى تدمير 8 مسيرات أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون.