تحذيرات في ألمانيا وأوروبا من موجة حر شديدة

توقع خبراء الطقس في ألمانيا أن تشهد البلاد ابتداءً من الجمعة (التاسع من حزيران/يونيو 2023) موجة حر شديدة تصل فيها درجات الحرارة إلى 30 مئوية.

ولم يشهد العام الحالي ارتفاعاً لدرجات الحرارة، ويطلق تسمية “موجة حر” في ألمانيا إذا تجاوزت درجات الحرارة الثلاثين مئوية لثلاثة أيام متواصلة. ويتوقع أن تشهد الجمعة والسبت والأحد ذلك، حسب ما نقل موقع “ميركور” الألماني.

ونقل الموقع عن خبير الأرصاد الجوية الألماني دومينيك يونغ، بأن ألمانيا ستشهد موجة جفاف في شهري يونيو ويوليو. وقال خبير الطقس: “هناك مؤشرات كثيرة على صيف جاف جديد”. وحذر موقع “داس فيتر” الألماني بالمختص بالأرصاد الجوية من حدوث عواصف وأمطار رعدية، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث فيضانات مفاجئة.

المملكة المتحدة تطلق تحذيرا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

على صعيد متصل، أصدرت المملكة المتحدة تحذيرات صحية جديدة بداية من الجمعة في ظل درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن موجة من الهواء الساخن، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الجمعة.

وأصدرت وكالة الأمن الصحي بالبلاد تحذيرا باللون البرتقالي، وهو ثان أعلى مستوى، في أنحاء من البلاد اعتبارا من اليوم الجمعة، مشيرة إلى مخاطر على الأشخاص فوق سن 65 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة.

وعلى غير المعتاد، يتوقع خلال الأيام المقبلة أن تشهد لندن وبرلين درجات حرارة أعلى من مدريد وروما. وسترتفع درجة الحرارة إلى 27.5 درجة مئوية في العاصمتين البريطانية والألمانية غدا السبت، فيما ستكون فرانكفورت أشد حرارة، بحسب شركة “ماكسار تكنولوجيز”. وذكرت الشركة في تقرير يومي أن معظم شمال غرب أوروبا سيكون أدفأ من المعتاد أيضا.

ز.أ.ب/ (DW، د ب أ)