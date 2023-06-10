اصطدام طائرتين في مطار ياباني!

أعلنت وزارة النقل اليابانية، اليوم السبت، عن تأجيل بعض الرحلات الجوية في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو، بسبب تصادم طائرتين بالقرب من مدرج الطائرات بالمطار.

وأوضحت وزارة النقل اليابانية، أنه تم تأجيل بعض الرحلات الجوية في مطار هانيدا، في أعقاب تصادم طائرتين، وإن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى إغلاق أحد مدارج المطار الأربعة.

من جانبها، عرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، مقطعاً مصورًا يظهر طائرة تابعة لشركة طيران «إيفا إيروايز» وأخرى تابعة للخطوط الجوية التايلاندية وهما على المدرج، وجزء من جناح طائرة الخطوط الجوية التايلاندية مكسور.

وكان حوالي 260 راكبا والطاقم على متن طائرة الخطوط الجوية التايلاندية، بينما كان حوالي 200 على متن طائرة إيفا إيروايز.

وكالات