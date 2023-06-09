الخارجية الأمريكية: لا نؤيد إنشاء دولة منفصلة شمال شرق سوريا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن “لا تؤيد إنشاء دولة منفصلة في شمال شرقي سوريا”، الأربعاء 7 حزيران.



وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، في تصريحات خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن الولايات المتحدة “لا تؤيد إنشاء دولة منفصلة في شمال شرقي سوريا”.

وأعرب “باتل” عن اعتقاده، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة الكبرى إلا من خلال عملية تمثل إرادة الشعب السوري، مضيفاً أن “هذا ما حدده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.



وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن الخارجية الأمريكية أوضحت موقف الولايات المتحدة بأنها “لا تؤيد التطبيع مع دمشق دون إحراز تقدم حقيقي يتوافق مع القرار 2254”.

وتسيطر قوات “قسد” المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على أغلب مناطق شمال وشرق سوريا، وكانت دعت أكثر من مرة ودعت عبر أذرعها المدنية مثل “مجلس سوريا الديمقراطية” و”الإدارة الذاتية”، الحكومة السورية إلى خوض حوار بينهما، كما رحبت بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واعتبرت ذلك “خطوة إيجابية ومهمة لدفع العملية السياسية في البلاد”.



وكالات