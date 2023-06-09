مشروع سياحي سوري –إماراتي في حلب.. ومديرية السياحة: لا علم لنا بالموضوع

بدأت شركة خاصة سورية – إماراتية تنفيذ مشروع على المحلق الغربي لمدينة حلب والذي يمتد من دوار الليرمون وحتى دوار الباسل.

والمشروع تم البدء بتنفيذه بحسب الصفحة الرسمية له على “فيسبوك ” في 24 من شهر أيار الماضي ويهدف إلى “تعزيز القطاع الخدمي والترفيهي والسياحي إضافة للنهوض بمستوى الخدمات العامة التي تليق بأهالي هذه المدينة، وبرؤية جديدة وعصرية للفعاليات الترفيهية والخدمية”.



ووفق الصفحة الرسمية للمشـروع أيضاً فإنه “يشمل مجموعة متميزة من المرافق والمساحات الخضراء حيث يضم العديد من الفعاليات الترفيهية والخدمية بما في ذلك المطاعم والمقاهي ذات التصاميم المعمارية العصرية ومراكز الشواء المجهزة بكافة المعدات وحدائق عامة وألعاب للأطفال حيث يتم تجهيز المشروع بأفضل الخدمات المتنوعة والتصاميم لتقديم تجربة مثالية للزوار” ويتميز المشروع كذلك “توفير فعاليات مجانية ومأجورة حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالنشاطات المختلفة التي تتناسب مع جميع الأعمار، وتشمل الفعاليات المجانية العديد من الأنشطة الممتعة مثل الحدائق العامة وألعاب للأطفال وأماكن للشواء، أما بالنسبة للفعاليات المأجورة فتشمل العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى الأطباق والمشروبات”.

وبحسب صفحة المشروع فإن القسم العام من المشروع يوفر مساحات خضراء واسعة والعديد من الأنشطة الترفيهية والخدمية المجانية التي تشمل أماكن مخصصة للشواء وحدائق لألعاب الأطفال وجلسات عائلية إضافة إلى طريق مخصص للدرجات الهوائية والكثير من الفعاليات المجانية، في حين يضم القسم مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تتميز بتصاميمها العصرية والمبتكرة وجودة خدماتها على مدار الـ ٢٤ ساعة، كما سيضم أكشاك تخديمية ومساحات خضراء.



اللافت في المشروع الذي ذكرنا مميزاته وفق ما تم إعلانه على “صفحته الرسمية” والذي بدأ باستقبال طلبات التوظيف أن مديرية السياحة لا علم لها بالمشروع حتى الآن، ومن خلال تواصل مراسل “أثر” مع مديرة السياحة في حلب نائلة شحود نفت علمها بالمشروع أو حصوله على ترخيص سياحي.

بدوره عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة حلب ماجد طويل نفى كذلك علمه بالمشـروع أو بأية تفاصيل عنه، وطلب الاتصال مع المعنيين في مجلس مدينة حلب.

وبعد عدة اتصالات هاتفية مع عدة معنيين في مجلس مدينة حلب وكل واحد منهم يرمي الكرة في ملعب الآخر، طلب رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد المدلجي من مراسل “أثر” التريث في التصريح للأسبوع القادم لتتبلور المعلومات والمشروع، على حد تعبيره.

يذكر أن المشـروع وفي كل منشور على صفحته على موقع فيسبوك يشير إلى العد التنازلي لافتتاح المشـروع والذي بدأ بـ 179 يوماً ووصل في منشوره أمس إلى 167 يوماً.