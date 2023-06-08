شاب “يتشقلب” بين السيارات على أوتوستراد المزة بدمشق!

تداولَ رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يُظهر شاب يافع يحاول رمي نفسه أمام السيارات بطريقة (الشقلبة) في منطقة المزة بدمشق.

وظنّ بعضهم أنه يستدر عطف الناس ومنهم من ظن أنه يُقدم على الانتحار لسبب معين، أو ربما تم دهسه من قِبل إحدى السيارات.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر بمرور دمشق أن الفيديو المتداول هو لفتى يبلغ من العمر 13عاماً، يعاني من مرض نفسي.

وأكد المصدر المذكور (الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه) أن هذه ليست المرة الأولى التي يرمي بها نفسه أمام السيارات فقد شوهد مرةً بنفس هذا التصرف عند دوار باب مصلى، وعندما تأتي دورية المرور لتزيله يهرب من تلقاء نفسه وبعض الناس يعرفونه ويؤكدون أنه مريض نفسي وغير مسؤول عن تصرفاته.

أثر