درعا توجه نداء لأبنائها في الخارج

أعلنت محافظة درعا عن فتح المجال أمام أبناء المحافظة خارج سوريا والراغبين بتسوية أوضاعهم بتقديم طلباتهم اعتبارا من يوم الأربعاء في مركز التسوية بقصر الحوريات بالمدينة.



وأشارت المحافظة في بيان إلى الإجراءات وآلية تقديم الطلبات للمتخلفين عن تأدية الخدمتين العسكريتين الإلزامية والاحتياطية، والفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية أو من لديه مشكلة أمنية أو عسكرية، موضحة أنه يمكن تقديم الطلب عن طريق أحد أفراد أسرة الشخص الراغب بالتسوية وزيارة مركز التسوية حيث يقدم الطلب مع ذكره درجة القرابة وإرفاقه بصورة هوية صاحب العلاقة وصور شخصية وصورة هوية مقدم الطلب.

وأشار البيان إلى أنه ستتم دراسة الطلبات ومعالجتها حسب كل حالة.

وقد واصل مركز التسوية في قصر الحوريات بمدينة درعا استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم من أبناء المحافظة لليوم الثالث على التوالي، حيث تمت اليوم تسوية أوضاع العديد من أبناء مدينة إزرع وما حولها وذلك وفقا لبنود التسوية التي طرحتها دمشق.



سانا