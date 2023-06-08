المعارضة السورية تعلق على موقفها من حل الأزمة

أكد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس أن المعارضة السورية تؤكد التزامها بالحل السياسي للأزمة السورية، وبقرار مجلس الأمن رقم 2254.



جاء ذلك في تصريحات لجاموس تابع: “نحن جاهزون ومتحدون ومتفقون على أن الحل السياسي هو الأساس، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 هو بوصلتنا. وكان واضحا لنا في البيان الختامي (الصادر عن اجتماع جنيف يومي 3-4 يونيو – المحرر) أننا سنسلك أي مسار متاح يقودنا إلى تسوية سياسية وإلى القرار 2254”.

وأشار جاموس إلى أن المعارضة السياسية السورية لا زالت ترى أن جنيف هو المكان الوحيد المناسب للمفاوضات مع دمشق الرسمية، استنادا إلى حياد المدينة السويسرية، وقال: “ما زلنا نصر على أن أفضل مكان هو جنيف: هو مكان محايد، ولا نريد الدخول في صراعات بين الدول والطرق السياسية. هو المكان الذي توجد فيه الأمم المتحدة، ولم يعرض علينا أماكن أخرى، وموقفنا من قضية جنيف واضح”.

وكانت هيئة التفاوض السورية قد عقدت اجتماعها الأول منذ عام 2019 في جنيف يومي 3-4 يونيو الجاري في جنيف، بحضور جميع المشاركين فيها، ويشار إلى أن الهيئة حتى وقت قريب كانت في حالة أزمة، بسبب مقاطعة نشاطها من قبل عدد من منصات المعارضة.



المصدر: نوفوستي