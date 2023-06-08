الفول الأخضر: لن تتوقع فوائده

يعد الفول الأخضر من أكثر الخضراوات التي تحتوي على حمض الفوليك وفيتامينات مفيدة للصحة، فما هي فوائد الفول الأخضر الأخرى؟



إن إضافة الفاكهة والخضراوات الخضراء إلى النظام الغذاء مثل الفول الأخضر الذي يخفف من أعراض السرطان وأمراض العظام لها فوائد عديدة ومتنوعة، فما هي فوائد الفول الأخضر الأخرى؟

إليك أهم فوائد الفول الأخضر التي تعود على الجسم:

1. محاربة السرطان

الفول الأخضر يحتوي على كمية كبيرة من مادة الكلوروفيل التي بدورها تساعد في محاربة المواد المسرطنة التي يمكن أن تدخل الجسم من خلال بعض الأطعمة.

2. تحسين الخصوبة والحمل

للحديد دور في زيادة الخصوبة عند النساء، حيث يعتبر الفول الأخضر أحد أكثر الأطعمة احتواءً للحديد، كما ويلعب حمض الفوليك الموجود بكميات كبيرة في الفول الأخضر دورًا أساسيًا في حماية الجنين من التشوهات وخاصة تلك التي تصيب الحبل الشوكي.

3. المحافظة على صحة العظام

يرتبط انخفاض استهلاك فيتانين ك بزيادة خطر تكسر العظام وفي زيادة امتصاص الكالسيوم في العظام والحد من إعادة إفرازه في الدم، ويعد الفول الأخضر من أغنى النباتات بفيتامين ك، مما يساهم في التخفيف من آلام العظام، وأعراض أمراض الروماتيزم.

4. الحفاظ على صحة القلب

يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى مشاكل عدة قد تصيب القلب، وتؤدي إلى تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية وبذلك التسبب في حدوث الجلطات، والفول الأخضر من النباتات التي لا تحتوي على الكولسترول وبالتالي تعد خيارًا صحيا للقلب والشرايين، وبهذا تكمن فوائد الفول الأخضر.

كما أن النسبة الكبيرة من الألياف الموجودة في كوب واحد من الفول الأخضر (4 غم) تساعد في خفض نسبة الدهون الضارة بالجسم (LDL).

5. فوائد الفول الأخضر لصحة العظام والأسنان

يحتاج جسم الإنسان إلى البروتين لإتمام العديد من وظائف الجسم المهمة، خاصة في العضلات والشعر وأجهزة الجسم والعظام، وأيضًا يعتبر البروتين أحد أهم العناصر الضرورية لمناعة الجسم، حيث تفتقر البروتينات النباتية إلى الأحماض الأمينية التي يحتاجها جسمك، لكن يمكنك دمجها مع بروتينات أخرى لتصبح كاملة، إذ يحتوي كوب واحد من الفول الأخضر على 2 غم من البروتين.

6. غني بالفيتامينات

يحتوي الفول الأخضر على العديد من الفيتامينات الأساسية للجسم ومن ضمنها:

حمض الفوليك: بحيث يحتوي كوب واحد منه على 10% من الاحتياجات اليومية من حمض الفوليك الذي له دور كبير في منع العيوب الخلقية لدى الجنين.

فيتامين ج: يحتوي كوب واحد من الفول الأخضر على 25% من الاحتياجات اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين، والذي بدوره يزيد من مناعة الجسم، كما أن فيتامين ج يعتبر جزء لا يتجزأ من الكولاجين الذي يحمي بشرتك.

فيتامين أ: يوفر كوب واحد من الفول الأخضر على 50% من القيمة الموصى بها من فيتامين أ، الذي يساعد في تحسين المناعة والرؤية.

فيتامينات أخرى: مثل فيتامين ك، والثيامين، والنياسين.

بعض أضرار زيادة استهلاك الفول الأخضر

على الرغم من فوائد الفول الأخضر الكبيرة إلا أن هناك بعض الأضرار التي يسببها نتيجة لزيادة استهلاكه، ومنها:

يمكن أن يؤدي إلى أنيميا الفول، وهي عبارة عن فقر دم انحلالي ينتج عن نقص إنزيم الغلوكوز رقم6 ويطلق عليه اسم أنيميا الفول.

يتسبب تناولها بكميات كبيرة الى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل التخمة وعسر الهضم.

يعتبر خيار غير مناسب للأشخاص الذين يحاولون اكتساب الوزن نظرًا لكونه أحد الأطعمة التي تشعرك بالشبع لأنها تأخذ مدة أطول داخل الأمعاء والمعدة.