587 ألف طالب وطالبة يبدؤون اليوم امتحانات الشهادات العامة

يتوجه صباح اليوم 587612 طالباً وطالبة لامتحانات الشهادتين الثانوية العامة بجميع فروعها وشهادة التعليم الأساسي في 5179 مركزاً امتحانياً في المحافظات جميعها.

وبين مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن عدد المتقدمين في شهادة التعليم الأساسي 321494 تلميذاً وتلميذة موزعين على 2718 مركزاً امتحانياً، و7757 تلميذاً وتلميذة لشهادة الإعدادية الشرعية موزعين على 94 مركزاً امتحانياً.

و229509 طلاب وطالبات للشهادة الثانوية منهم 153339 في الفرع العلمي، و76170 في الفرع الأدبي موزعين على 1986 مركزاً امتحانياً، و1437 طالباً وطالبة موزعين على 35 مركزاً امتحانياً لشهادة الثانوية الشرعية، و27415 طالباً وطالبة للشهادة الثانوية المهنية (الصناعية والنسوية والتجارية) موزعين على 346 مركزاً امتحانياً.

يذكر أن امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية الشرعية والإعدادية الشرعية انطلقت أمس الثلاثاء، فيما تبدأ اليوم الأربعاء امتحانات الثانوية العامة والمهنية، فيما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي يوم غد الخميس ٨ حزيران.

وفي دمشق اتخذت مديرية التربية جميع الإجراءات الكفيلة بنجاح العملية الامتحانية، وأكد مدير التربية سليمان اليونس أن المديرية قامت بتجهيز 661 مركزاً امتحانياً لاستقبال التلاميذ والطلاب من مرحلة التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها جميعها، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي في محافظة دمشق28380 تلميذاً و3258 تلميذاً يتقدمون لامتحان التعليم الأساسي الشرعي موزعين على 296 مركزاً.

فيما بلغ عدد المتقدمين لشهادة التعليم الثانوي الفرع الأدبي 12324 والفرع العلمي 22392 والنسوي 437 والصناعي 1874 والتجاري 1662 والشرعي الثانوي 290 وتم توزيعهم على 362 مركزاً وتم تفعيل مركزين صحيين للحالات الصحية الطارئة وغيرها.

وأشار مدير التربية إلى إحداث مركزين صحيين للطوارئ في مركز المحافظة، يحال إليه الطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم بمراكزهم الأصلية، حيث تمّ فرز عدد من الأطباء والمساعدات الصحيات للمراكز الاحتياطية للامتحانات العامة لمعالجة حالات الإسعاف الطارئة في مراكز الامتحان.

وبالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بين مدير التربية أنه يتمّ فحصهم طبياً وتحديد مدى إعاقتهم، وتأمين لجان استكتاب مؤلّفة من اثنين أحدهما مدرس، بحيث تبدل اللجان يومياً ويحظر فيها تكليف مدرس اختصاصي في امتحان مادة اختصاصه، ويتمّ فيه فحص كل من الطلاب المكفوفين والمصابين بضعف البصر، وأيضاً من هم بحكم المكفوفين.

وأشار اليونس إلى وجود مركز امتحاني خاص بذوي الاحتياجات الخاصة (مكفوفين– صم) يلقى كل الرعاية والاهتمام مع وجود خبير بلغة الإشارة.

وفي الحسكة أنهت مديرية التربية استعداداتها والإجراءات اللازمة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والشرعي، والثانوية العامة بفرعيها العام والشرعي وبلغ عدد الطلاب المسجلين للدورة الامتحانية الحالية 25240 طالباً وطالبة، بزيادة 693 طالباً وطالبة عن دورة العام الماضي، 14015 منهم لشهادة التعليم الأساسي و60 طالباً وطالبة للإعدادي الشرعي، موزعين على 84 مركزاً امتحانياً على مستوى مدينتي الحسكة والقامشلي، و10252 للشهادة الثانوية العامة و69 للشهادة الثانوية الشرعية و634 للشهادة الثانوية المهنية الصناعية و182 للشهادة الثانوية المهنية التجارية و28 للشهادة الثانوية المهنية النسوية، موزعين على 151 مركزاً امتحانياً على مستوى مدينتي الحسكة والقامشلي.

ومع بدء امتحانات شهادتي الإعدادية الشرعية والثانوية الشرعية، بدأت وزارة التربية من خلال غرفة العمليات المركزية متابعة افتراضية لسير العملية الامتحانية لشهادتي الإعدادية الشرعية والثانوية الشرعية في يومها الأول الثلاثاء بحضور وزير التربية دارم طباع ومعاونيه وعدد من مديري الإدارة المركزية ورؤساء الدوائر والمشرفين الأولين، حيث تم التواصل مع المحافظات، والاطمئنان على واقع العملية الامتحانية، وأوضاع التلاميذ والطلاب الوافدين لأداء امتحاناتهم العامة.

وحول واقع الأسئلة الامتحانية ليوم أمس أوضح مكتب التوجيه الأول لمادة التربية الدينية الإسلامية في مديرية الإشراف التربوي أن أسئلة مادتي التفسير للشهادة الإعدادية الشرعية والقرآن الكريم «التفسير وعلوم القرآن» للشهادة الثانوية الشرعية شملت معارف وأنشطة مقررات المواد، وتميزت بخلوها من أخطاء الطباعة واللغة، وراعت الفروق الفردية بين المتعلمين، وتناولت قضايا حياتية مهمة كالشورى وبر الوالدين والعمل والتيسير في العبادات والاستقامة في المعاملات وتصحيح السلوكيات المغلوطة في التعامل بين الناس.



الوطن