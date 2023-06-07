استنفار قطاع النقل في اللاذقية لتأمين طلاب الشهادات

مع انطلاق أول أيام امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة اللاذقية دريد مرتكوش، البدء بتنفيذ الخطة الموضوعة وفق توجيهات محافظ اللاذقية بتأمين وسائل النقل لإيصال الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية دون معوقات، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشار مرتكوش إلى متابعة كافة خطوط السرافيس بشكل مباشر والتدخل في حال الضرورة لأي خط وتقديم المؤازرة لتسهيل نقل الطلاب من الريف إلى المدينة (كون مراكز البكالوريا بالمدينة فقط).

وشدد عضو المكتب التنفيذي على الجهوزية الكاملة في الكراجات ومنها كراج الفاروس بانتظار انتهاء العملية الامتحانية لإيصال الطلبة إلى قراهم بالتنسيق بين الوحدات الإدارية، منوهاً بمتابعة عمل كافة الجهات لمنع تقاضي أية أجور زائدة من الطلاب.

يشار إلى أنه وخلال فترة الامتحانات يعاني معظم طلاب الشهادة الثانوية من أزمة نقل خلال توجههم إلى المراكز الامتحانية خاصة من أبناء ريف المحافظة، على أمل أن تكون الخطة الموضوعة حلاً لهذه المشكلة ما يخفف الأعباء النفسية والمادية على الطلاب وذويهم ممن يرافقونهم إلى المراكز الامتحانية.

الوطن