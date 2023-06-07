أول رسالة من بنزيما بعد انضمامه للاتحاد

وجه الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، عن سعادته البالغة بعد انضمامه لـ”العميد”، مؤكدًا أنه مستعد لتجربته الجديدة التي تمثل له تحديًا في مسيرته.

وقال بنزيما، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد على موقع “تويتر”: “متحمس جدًا للتجربة الجديدة، وأعرف أن نادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل، ومشجعين حماسيين للغاية، وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلي الذي أحرزه هذا العام، لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية”.



وأضاف: ” فخور جدًا بمسيرتي الكروية في إسبانيا وفرنسا، وأوروبا بشكل عام، وأشعر الآن أن الوقت قد حان لتحدٍ ومشروع جديد”.

وتابع: “‎دائمًا ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين عند زيارتي للسعودية، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد، والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل، وكرة القدم في السعودية، إلى مستويات وآفاق جديدة”.

وأوضح: “لدي معرفة كبيرة بمدى قوّة الدوري، والتنافس المحتدم فيه، ومستوى الفرق واللاعبين، خصوصًا مع قدوم النجوم مثل صديقي كريستيانو رونالدو، كما أنني على درايـة بالطموحات الكبيرة للسعودية، فيما يختص كرة القدم والرياضة ككل”.

وأتم: “أنا هنا للفوز، تمامًا كما كان هدفي في أوروبا، ومتحمس جدًا للقـاء اللاعبين والجمهور في جدة”.