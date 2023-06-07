لبن الحمير.. معلومات ستدهشك عن أغلى حليب في العالم

عادة ما ننظر إلى أي حمار يسير في أحد الشوارع أو في حديقة للحيوان، نظرة شفقة أو ازدراء بسبب هيئته المثيرة وارتباطه في أذهاننا بحكايات عن الغباء والبلاهة، لكن ماذا لو علمت أن لبن الحمير هو أغلى حليب في العالم، وأن فوائده لا تُعد ولا تحصى، وأن هناك الكثير من الدراسات العلمية التي توصي بتناوله لمن يبحث عن تعزيز مناعته؟ بالتأكيد نظرتك ستتغير تجاه الحمار، ولعلك عندما ترى أتان في المرة القادمة، ستدعوها لتناول فنجاناً من الشاي مقابل قطرات من حليبها تقتطعها من طعام صغيرها.



لا يجب أن تشعر بالاشمئزاز تجاه حليب الحمار، لأنه بالفعل يمتاز بتركيبة طبيعية عالية القيمة، لكن الراغبين في تناوله يواجهون مشكلة ندرته وارتفاع سعره، فثمن اللتر الواحد منه يصل إلى 60 دولاراً.

ولا يمكننا تصنيف حليب الحمير مع العناصر الإنتاجية أو التي يتم تصنيعها وتسويقها في الأسواق التجارية، كونه الغذاء الرئيسي لصغير الأتان، وبالتالي فهو نادر للغاية، وحالياً تبذل العديد من المزارع الأوروبية جهوداً نحو إنتاج كميات أكبر من هذا اللبن؛ بغرض علاج بعض المشكلات الصحية والوقاية من بعضها الآخر، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من العناصر الرئيسية التي يحتاجها الجسم بكميات متفاوتة يومياً، بما في ذلك الفيتامينات والأحماض والمعادن وغيرها.



فوائد لبن الحمير

الإقبال على حليب الحمير ليس اتجاهاً جديداً، لكنه تعاظم مؤخراً مع تزايد الطلب على معزازت المناعة، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، فالآن يتم التعامل مع حليب الحمير كغذاء صديق للحساسية ومعزز للمناعة.

حليب الحمير صديق لمرضى الحساسية

ومقارنة بالبروتين الموجود في حليب الأبقار، والذي يحتوي على الكازين – مصدر بروتين يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم- أكثر بخمس مرات من مصل اللبن، فإن البروتين الموجود في لبن الحمير يحتوي على أجزاء متساوية تقريباً من الكازين ومصل اللبن- مصدر بروتين يوفر كميات جيدة من المعادن مثل: البوتاسيوم والكالسيوم والفسفور-

ولأن محتوى الكازين منخفض في لبن الحمير بشكل ملحوظ، فيمكن للعديد من الأشخاص الذين يعانون من حساسية بروتين حليب الأبقار تناول حليب الحمير.

ووفقاً لدراسة إيطالية أجريت على 81 طفلاً يعانون من حساسية حليب الأبقار، فإنهم جميعاً كانوا قادرين على تناول حليب الحمير دون ظهور أي أعراض جانبية، ومع ذلك يجب التأكيد على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل تجربة حليب الحمير، ففي بعض الأحيان يمكن أن تُسبب كمية ضئيلة من الكازين حساسية مفرطة لدى البعض.

لبن الحمير معزز للمناعة

ومن بين العناصر الموجودة في لبن الحمير، اللاكتوز، وهو يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. وأظهرت دراسة معملية أن هذا اللبن لديه القدرة على تعزيز إفراز السيتوكينات، وهي بروتينات تحفز جهاز المناعة.

ووجدت نفس الدراسة أن لبن الحمير يتسبب أيضاً في إنتاج الخلايا لأكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية، بحسب موقع سبوتنيك عربي.

وبخلاف البروتين، فإن لبن الحمير شأنه شأن أي لبن آخر، غني بالفيتامينات والمعادن، كما أنه يحتوي على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية، ويحتوي على فيتامين “د” أكثر من أنواع الحليب الأخرى.

استخدامات طبية للبن الحمير

وفقاً لموقع “هيلث لاين”، فإن لبن الحمير لديه تاريخ طويل من الاستخدامات الطبية، فيقال إن الطبيب اليوناني أبقراط، استخدمه كعلاج لالتهاب المفاصل والسعال والجروح، إن كليوباترا حافظت على بشرتها النضرة والناعمة بفضل حمامات حليب الحمير.

كما ان هذا النوع من الحليب له خصائص مضادة للميكروبات، وفي أجزاء من أفريقيا والهند، يُستخدم كعلاج طبي شعبي للعدوى، بما فيها: السعال الديكي والفيروسات.

ويتشابه حليب الحمير إلى حد كبير مع حليب الأم، من حيث كونه منخفضاً في الكازين وأعلى في مصل اللبن ويحتوي على مركبات تمنع نمو الفيروسات والبكتيريا، ولهذا تم استخدامها كطعام للأطفال الأيتام في القرن الـ19 للمرة الأولى.

أغلى جبن في العالم مستخرج من لبن الحمير

في الواقع، يتفوق الجبن المستخرج من لبن الحمير على الكثير من الأجبان الفاخرة المنتجة من حليب الماعز أو الأبقار، وهو أغلى جبن في العالم، حيث يصل سعر الكيلوجرام الواحد منه إلى نحو 600 دولار.

والسبب وراء ارتفاع ثمن الجبن، أن هناك مزرعة واحدة فقط في العالم تعمل على إنتاجه، كما يحتاج المنتجون إلى ما يزيد على 24 لتراً من الحليب حتى ينتجوا كليوجرام واحد من الجبن، أي ما يزيد على ضعف الحليب الذي يحتاجه منتجو جبن “الموزاريلا” المستخرج من حليب الجاموس.

تتواجد مزرعة جبن الحمير الوحيدة، داخل محمية طبيعية في صربيا، وهي واحدة من بين ثلاث مناطق في العالم تحرص على حماية نوع مهدد من الانقراض من الحمير، بحسب موقع إنسايدر الأمريكي.

ويُعرف جبن الحمير باسم “بولي”، ويدخل حليب الحمير في تركيبه بنسبة 60% فقط، بينما الـ40% المتبقية تُضاف من حليب المعاز.

ولا يتجاوز عدد الحمير المنتجة للحليب في المزرعة الصربية، 20 أتان، ولهذا ينتظر منتجو هذا الجبن أشهر حتى يحصلوا على كمية مناسبة من الحليب، خاصة أن حلب أنثى الحمير يختلف تماماً عن حلب البقرة، فلا يمكن استخدام الآلة في حالة الآتان، التي يجب حلبها يديوياً حتى لا تُمسك الحليب داخلها.

تحذيرات من تناول حليب الحمير

إذا أعجبتك فوائد لبن الحمير وقررت البحث عنه وشراءه، فعليك التأكد أولاً أن المزرعة التي تبيعه لك تقوم ببسترته، لأن معظم المزارع الصغيرة تبيع هذا النوع من اللبن خام فقط، وتناول الحليب غير المُسبتر ينطوي على خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

فرغم أن أن حليب الحمير له خصائص مضادة للميكروبات، وعادة ما تثبت الاختبارات خلوه من مسببات الأمراض الضارة، إلا أن خطر احتواء الحليب الخام على البكتيريا أو السموم الضارة أمر ينطبق على كل أنواع الحليب.

وإذا اشتريت حليب خام، فبإمكانك تسخينه إلى 72 درجة مئوية على الأقل لمدة 15 ثانية قبل شربه؛ لقتل أي مسببات أمراض.

يوم الحليب العالمي

ربما يكون الحديث عن حليب الحمير الأغلى في العالم، أمراً ذا أهمية، خاصة إذا علمت أننا اليوم نحتفل بـ”يوم الحليب العالمي”، الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة؛ اعترافاً بأهمية الحليب كغذاء عالمي، مع إلقاء الضوء على الأنشطة التي ترتبط بصناعة الحليب.

ومنذ عام 2001، يتم الاحتفال بيوم الحليب العالمي في الأول من يونيو.



وكالات