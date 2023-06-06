السياحة تتعامل مع "البلوغرز" للترويج لسورية

قالت مديرة التسويق والإعلام السياحي في وزارة السياحة المهندسة ربى صاصيلا في تصريحات اذاعية ان التوقعات تفيد أن هذا العام سيشهد "طفرة سياحية نوعية"، لاسيما مع حدوث تغيرات كبيرة على صعيد الاستثمارات والقدوم السياحي ولمسنا إقبال عالي خلال فترة الربع الأول تمثل ب 375 ألف قادم و 40 ألف منهم أجانب بنمو 140 بالمئة عن العام الماضي، كما أن أرقام النصف الأول تفوق أرقام النصف من العام الماضي بنسبة 230بالمئة.

وأضافت صاصيلا لاذاعة ميلودي أن وزارة السياحة تقوم بالمشاركة بالمعارض الخارجية لجذب السياح، وكذلك من خلال الفعاليات الداخلية والمهرجانات الترويجية، كما أن الوزارة تعمل على موضوع الترويج عبر وسائل الاتصال الرقمي وهناك تعامل مع "المؤثرين وصناع المحتوى" لإنتاج أفلام ترويجية للمواقع السياحية.

ولفتت كذلك في أن الوزارة تستضيف خلال هذا الأسبوع 20 "بلوغر" من فنزويلا ويتم التحضر لجولة سياحية، وجنسيات أخرى من هولندا اسبانيا الصين وأيضا هناك تعامل مع "البلوغر" السوريين المقيمين في الخارج وأصحاب التأثير في هذا السياق.

وقالت صاصيلا إن الوزارة تتحضر لإطلاق "منصة إلكترونية" لتقديم الإجراءات والتسهيلات لاختصار الوقت ومنح الفيزا السياحية خلال 24 ساعة مهما كانت جنسيته، كما أن هناك ترخيص كبير للمشاريع السياحة ونلمس نسبة إشغال كبيرة، وهناك عقود شركات أجنبية موقعة وهي قيد إعادة التفعيل في الساحل السوري.

