قانون جديد يخص مؤسسة الخطوط الجوية السورية

أقر مجلس الشعب في جلسته مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 105 من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 وتعديلاته وأصبح قانوناً.

وينص القانون المذكور على أن “يُعين مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام مساعداً أو أكثر لرئيس الطيارين من بين طياري المؤسسة القادة، وطيارين معتمدين للتدريب على طراز الطائرات المعتمد لدى المؤسسة بمعدل مدرب واحد لكل 12 طياراً”.

بدوره وزير النقل المهندس زهير خزيم أكد أن القانون المذكور يأتي في ظل حاجة مؤسسة الخطوط الجوية السورية إلى تعيين مدربين معتمدين على طرازات الطائرات (A 320) و(A 340)، انسجاماً مع تطلعاتها المستقبلية إلى تعزيز أسطول النقل الجوي بطائرات حديثة، وزيادة إيرادات الخزينة العامة، وتنشيط وتوسيع حركة النقل الجوي، وهو ما يستوجب رفع الكفاءة الفنية لعدد كبير من الطيارين (قادة.. مساعدين) العاملين على طائرات المؤسسة وفقاً لكل طراز.