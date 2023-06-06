06-06-2023
وفـاة شابة عشرينية بعدة طعنات داخل منزلها
أعلم قسم شرطة الرمل الجنوبي في اللاذقية بحصول جـريمة قـتل بحق سيدة تدعى (رحاب. س) مواليد 1997.
على الفور توجهت دورية من القسم المذكور إلى المنزل وبدخوله شوهدت جـثة السيدة ملقاة على الأرض وقد تعرضت لعدة طعـنات بأنحاء جسدها بأداة حـادة ولم يتم العثور على أداة الجـريمة.
حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودورية من قسم الأدلة الجنائية وتبين أن سبب الوفـاة عائد لتوقف القلب والتنفس نتيجة تعرضها لعدة طعـنات، وتم إيداع الجـثة لدى المشفى الوطني في اللاذقية ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجـريمة وإلقاء القبض على الفاعل.
وزارة الداخلية
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