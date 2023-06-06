ضبط حليب أطفال فاسد ومخللات مدودة في حماة!

ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم حليب أطفال فاسداً، ووجود ديدان ويرقات في المخللات المستخدمة في مطعم، وفساد المخللات المعدة للتعبئة والبيع في إحدى ورشات تحضيرها، ومشروبات غازية وتم إتلاف الكميات أصولاً.

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية رياض زيود أن حماية المستهلك نظمت اليوم نحو 26 ضبطاً بحق التجار والباعة والمخابز المخالفة.

وأوضح أن الضبوط شملت:

ورشة م.الحاج حسين لحيازة نحو 800 كيلو غرام مخللات فاسدة تحوي ديداناً ويرقات وبيوضاً ، وتم إتلاف المواد أصولاً .

ومطعم م.السلموني لحيازة مخللات تحوي ديداناً وبيوضاً بكمية 32 كيلو غراما واستخدامها في السندويش والوجبات) بعد إخفاء مظاهر الفساد ، وتم إتلاف الكمية أصولاً .

ولفت إلى أن من تلك الضبوط أيضاً، ضبطاً لحيازة حليب أطفال فاسد ا ومنتهي الصلاحية ومشروبات غازية بحق م.السيد. وتم إتلاف المواد أصولاً.

وضبطاً بحق منشأة الفرح للأجبان والألبان بمخالفة إنتاج وبيع أجبان مخالفة للمواصفات.

وضبطين بمخالفة الاتجار بالبنزين والمازوت بحق آ.ربيع ، ش.محمد.

وضبطاً بحق مخبز عناب بمنطقة الغاب لنقص وزن الربطة وتم تغريم المخالف بنحو 2 مليون ليرة.

وضبطاً بحق مخبز حماة الأول بإنتاج وبيع خبز سيئ الصنع.

وضبطين لعدم حيازة بيان بالبضاعة المحملة في سيارة التوزيع بحق ع.أحمد ،ع.خلوف.

وضبطين بمخالفة الإعلان بسعر زائد ف.حبوش ، م.الخطيب.

وضبطين لنقص بطاقة البيان بحق ر.خير بيك ، ع.السمان.

وضبطين بمخالفة التعامل باللحم المذبوح خارج المجزر البلدي بحق م.الشيرازي.

و10 ضبوط لعدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار.



الوطن أون لاين