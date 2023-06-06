الليرة التركية تفقد 12 % من قيمتها منذ بداية العام .. 21.18 للدولار

واصلت الليرة التركية الخسائر وهبطت بأكثر من 1 في المائة أمس أمام الدولار، فيما سجلت الأسهم وكذلك السندات المقومة بالدولار مكاسب بعد تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير وزيرا للمالية في تركيا.

وكان شيمشك يتمتع بثقة الأسواق عندما كان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، وينظر إلى تعيينه مجددا وزيرا للمالية على أنه إشارة للعودة إلى سياسة مالية تقليدية بشكل أكبر. وقال يوم الأحد "إنه لا يوجد خيار سوى العودة إلى أساس منطقي".

وبحسب "رويترز"، هبطت الليرة، التي تعاني منذ ما قبل انتخابات أيار (مايو)، إلى 21.18 للدولار من 20.9 يوم الجمعة، وتراجعت قيمة العملة التركية نحو 12 في المائة منذ بداية العام. وسجلت الليرة لفترة وجيزة مستوى قياسيا منخفضا عند 21.8 للدولار في 31 مايو.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي انخفض إلى أدنى مستوى على الإطلاق في 26 مايو، إلى سالب 4.4 مليار دولار، بينما يكابد البنك لمواجهة الطلب على النقد الأجنبي.