لماذا طردت الجزيرة مذيعها المخضرم عبدالصمد ناصر؟

طردت قناة الجزيرة القطرية الاعلامي والمذيغ المغربي الاصل عبدالصمد ناصر بعد سنوات طويلة من الخدمة فيها، بسبب تغريده اعتبرتها مسيئة لزملاء له في العمل وتحفز على اثاره الفتن والضغائن بين الزملاء

تغريدة من عبدالصمد ناصر الاعلامي المغربي 55 عاما، ما يتم تداوله ان ناصر كان يشعر بان هناك لوبي في الجزيرة يعمل ضده، وهو ما دفعه للاعتزال لعدة اشهر في منزله قبل ان يعود الى الشاشة مجددا.

في الحادثة الاخيرة يتهم المغاربة ما وصفوه بـ لوبي جزائري في قناة الجزيرة عمل للاطاحة بالصحفي المغربي من القناة، ولم يؤكد عبدالصمد هذا النبأ ويرفض الحديث او مهاجمة قناة الجزيرة .

وبعد تغريدته على صفحته في تويتر هاجم فيها الجزائر وقذفها بالفاظ بذيئة بحجة حقه في الرد على اتهامات جزائرية للمغرب بالاتجار بالبشر.

وبعد دقائق جاءه اتصال من مدير دائرة الاخبار في قناة الجزيرة عاصف الحميدي طلب منه ازاله تغريدته التي اثارت حفيظة زملائه الجزائريين في القناة، كما انها لا تعبر عن روح الزمالة والاخوة بين اعضاء شبكة الجزيرة ، الا ان ناصر رفض ازالة تغريدته واكد على انه يعبر عن موقفه الشخصي.

بعد ذلك اتصل مدير القناة أحمد سالم اليافعي بـ الاعلامي المغربي ناصرواستقبله في مكتبه وطلب منه حذف التغريدة او تعديلها على الاقل بهدف عدم اثارة حالة العداء بين الزملاء في القناة، الا ان عبدالصمد ناصر تمسك بموقفه ، الامر الذي دفع مدير القناة بالتهديد باتخاذ اجراء اداري ، وبعد ايام تسلم ناصر قرارا بالاستغناء عن خدماته من قناة الجزيرة

مصادر ومعلومات نفت تماما تدخل الاعلامي الجزائري المخضرم مصطفى سواق الذي تسلم مناصب رفيعه في القناة

التعليق الوحيد لعبدالصمد ناصر كان خلال تقديمه الشكر لكل من دعمه وسانده في الازمة وقال في تغريده على تويتر “ما أنبلكم وما أطهر قلوبكم أيها الأحبة. وختم بالقول : “أنا حقا عاجز عن وصف تأثري وسروري بما غرمتموني به من كرم مشاعركم ومحبتكم ودعائكم”.

وكالات