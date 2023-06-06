06-06-2023
لقبوه برجل المطرقة ..القبض على شاب سوري حطم زجاج عدد ضخم من السيارات في المانيا
اعتقل شاب سوري بعد تحطيمه زجاج عشرات السيارات في مدينة هامبورغ الألمانية.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الشاب حطم زجاج أكثر من 240 سيارة على مدار أسابيع.
ووفق صحيفة “بيلد” فإن سبب ذلك هو منع الشرطة له من القيادة بسبب عدم امتلاكه رخصة.
وقام الشاب (31 عاماً) باستخدام مطرقة في تحطيم زجاج السيارات الأمامي متسبباً بأضرار قدرت قيمتها بمئات الآلاف من اليوروهات.
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على “رجل المطرقة” وضبطه بالجرم المشهود في منطقة ريسن سولدورف في المدينة، قبل أيام.
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