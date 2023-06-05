لمدة أسبوعين.. الذهب يستقر عند أعلى سعر

استقر سعر الذهب في السوق المحلية على مدار 13 يوماً عند 485 ألف ليرة لكل غرام، بعد فترة طويلة من حالة عدم استقرار ووصوله رقماً تاريخياً بلغ نصف مليون ليرة في وقت سابق.

استقرار تام في الأسعار اليوم الاثنين، حيث حددت غرام الذهب عيار 21 بسعر 485 ألف ليرة، وغرام 18 منه بسعر 415714 ليرة سورية.

كما تم تحديد سعر الأونصه عيار 995 بـ 18 مليون و50 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 بـ 4 ملايين و125 ألف ليرة سورية.



الجمعية الحرفية للصياغة