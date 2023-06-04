وفد روسي كبير يصل إلى سورية اليوم

يصل إلى سورية اليوم وفد روسي كبير يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمنظمات الروسية، في زيارة تحمل أبعاداً ثقافية وإنسانية.

ويضم الوفد الروسي ممثلين عن وزارة الطوارئ الروسية، ووزارة الرياضة، ولجنة السيدات الأرثوذكسيات، ومديرة إدارة الدبلوماسية الشعبية للوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي التي تضم المراكز الثقافية الروسية في العالم، وممثلين عن محافظة يجني نوفغورود الروسية.

ومن المقرر أن يجري الوفد الروسي خلال زيارته لسورية والتي تستمر حتى التاسع من حزيران الجاري، سلسلة من اللقاءات مع نظرائه من الجانب السوري، إضافة إلى توزيع مساعدات إنسانية في عدد من المحافظات السورية وفي بلدة صيدنايا، كما سيبرم وفد من وزارة الطوارئ الروسية اتفاقاً مع الدفاع المدني السوري لتعزيز التعاون الثنائي، وإمداد الدفاع المدني السوري بالمعدات اللازمة له، وكذلك اتفاقية للتدريب والتأهيل فيما يخص التعامل مع الكوارث.

وحسب معلومات، سيجري أعضاء الوفد الروسي الذي يضم أيضاً مختصين بالعمل التطوعي الإنساني، والعمل المهني الإنساني، وكل ما يتعلق بالقضايا الثقافية، لقاءات رسمية لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، حيث ستلتقي مديرة إدارة الدبلوماسية الشعبية للوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي إيكاتيرينا توروباروفا مجموعة من الصحفيين والأطباء الشباب الذين زاروا روسيا في إطار البرنامج الحكومي الروسي للجيل الجديد، كما سيتم افتتاح البعثة الروسية للأبحاث العلمية تحت رعاية المركز الثقافي الروسي في سورية.

وستشمل نشاطات الوفد الروسي لقاءات موسعة في محافظة اللاذقية، حيث سيجري برنامجاً موسعاً يشمل ورشات عمل مشتركة ولقاءات رياضية وثقافية وتوزيع مساعدات إنسانية وحفل فني إضافة للقاءات الرسمية.

وأرسل الحزب الشيوعي الروسي أمس، حمولة ثلاث شاحنات من المساعدات الإنسانية للشعب السوري حيث سيتم نقل هذه الدفعة من المساعدات عبر طائرة شحن تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأعلن رئيس الحزب غينادي زوغانوف في تصريح خلال تحميل الشاحنات من سوفخوز لينين في ضواحي موسكو أن هذه الشاحنات تحمل ثلاثين طناً من المواد الغذائية بما فيها دقيق القمح ودقيق الذرة وبقوليات وسكر وزيوت نباتية ومعلبات وغيرها.

وأوضح زوغانوف أن الحزب الشيوعي الروسي قدم المساعدات بصورة فاعلة للشعب السوري خلال الأزمة التي مر بها تأكيداً لالتزامه بالوقوف إلى جانب سورية، مشيراً إلى أن الحزب يساعد أيضاً شعب دونباس في تصديه للنازية الجديدة والعصابات الفاشية.



بدوره قال نائب رئيس الحزب الشيوعي الروسي فلاديمير كاشين: «سورية دولة مهمة، ونحن نقدم الدعم والمساعدة لها بعد مأساة الزلزال»، معرباً عن الشكر لكل من ساهم بجمع هذه المساعدات لتقديمها للشعب السوري الصديق.

ولفت كاشين إلى أن عضو قيادة الحزب والنائب في مجلس الدوما كازبيك تايساييف سيرافق هذه الدفعة من المساعدات، وينقل تحيات الشيوعيين الروس ومشاعر تضامنهم إلى الشعب السوري.



الوطن