حاوية إسرائيلية في مرفأ بيروت تثير ضجة

انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي في لبنان صور لحاوية تحمل عبارات باللغة العبرية في مرفأ بيروت ما أثار تساؤلات كبيرة لدى الرأي العام اللبناني.

وأظهرت الصور المتناقلة على وسائل التواصل الاجتماعي وجود حاوية شحن إسرائيلية المنشأ تابعة لشركة “زيم” التي تقع مكاتبها في مدينة حيفا.

وفي سياق متصل، علق مصدر أمني لوكالة “ليبانون ديبايت” أن الحاوية جرى مصادرتها اثر قدومها من مصر، نافياً أن يكون مصدرها إسرائيل، مضيفا أن الحاوية خضعت لتفيش دقيق وتبيّن خلوها من أي بضائع مصدرها إسرائيل، ثم جرى إبلاغ القضاء المختص الذي أصدر إشارة بحجزها.

وفيما بعد، جرى وضعها من قبل المديرية العامة للجمارك في الباحة المخصصة لتجميع المحجوزات.

وأسف المصدر، لزج العلم اللبناني في القضية، مشيرًا الى أن العلم أصلاً يحتل سقف قطعة عسكرية لبنانية تقف في خلفية المشهد.



وكالات