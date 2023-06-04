“ميسي” يودع نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل نجمه الأرجنتيني “ليونيل ميسي” عن الفريق بعدما قضى موسمين في صفوفه.

وقال النادي في حسابه على موقع تويتر اليوم: “باريس سان جيرمان يتقدم بجزيل الشكر إلى الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، والفائز باللونين الأحمر والأزرق بكأس الأبطال، ولقبين في الدوري الفرنسي”.

وأضاف النادي: “بعد موسمين في العاصمة الفرنسية تصل مغامرة ميسي وباريس سان جيرمان إلى نهايتها، النادي يتمنى بشعور صادق المزيد من النجاحات لليو في بقية مسيرته الاحترافية، شكرا ميسي”.

بدوره ودع “ميسي” فريقه في رسالة وداعية نشرها عبر موقع نادي باريس سان جيرمان وقال فيها: “شكرا للنادي ولمدينة باريس وسكانها على هذين العامين، وأتمنى لهم الأفضل في المستقبل”.

وأحرز النجم الأرجنتيني 32 هدفا، إضافة إلى 35 تمريرة حاسمة في 74 مباراة مع سان جيرمان، وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب محلية: الدوري في مناسبتين وكأس السوبر الفرنسي.

ويترقب الجميع قرار ميسي بشأن وجهته المقبلة بين أندية الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني.