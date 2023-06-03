المقداد يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق

يصل وزير الخارجية فيصل المقداد إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك وفق تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف.

وأضاف الصحاف أن المقداد سيبدأ برنامج زيارته، غداً الأحد.

وأشار إلى أن الزيارة تتضمن لقاء الوزير السوري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ثم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح الصحاف أن "الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، ودور العراق في إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية".

كما سيناقش الوزيران أيضاً "سُبل الدفع بالعلاقات لمديات تنسجم ومصالح الشعبين الجارين".

وساهم العراق في عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، حيث أعربت الخارجية عن استعدادها للتنسيق مع دول العالم في سبيل عودة سوريا إلى حضنها العربي، في وقتٍ سابق من العام.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنّ العراق يرحب بأي جهود لحل الأزمة السورية، ويدعم بقوة إنهاءها بالسبل السلمية.