03-06-2023
تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطاته سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 هزات ضعيفة، بقدر أقل من 3.1 درجات على مقياس ريختر.
وأوضح المركز في بيان له أن الهزات التي تم تسجيلها منذ مساء أمس وحتى الساعة الـ 8 من صباح اليوم توزعت بين هزة في البحر شمال اللاذقية بـ 61 كيلومتراً بقدر 2 درجة، وهزة شرق دمشق بـ 76 كيلومتراً بقدر 1.9 درجة، وهزة في لواء إسكندرون شمال غرب إدلب بـ 69 كيلومتراً وبقدر 1.8 درجات.
كما تم تسجيل 5 هزات في البر التركي بقدر يتراوح بين 3 درجات 1.9 درجة، إحداها شمال غرب حلب بـ 97 كيلومتراً وبقدر 2.9 درجة.
وكان المركز سجل يوم أمس 11 هزة ضعيفة، بقدر أقل من 3.1 درجات على مقياس ريختر.
إضافة تعليق جديد