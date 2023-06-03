تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطاته سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 هزات ضعيفة، بقدر أقل من 3.1 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز في بيان له أن الهزات التي تم تسجيلها منذ مساء أمس وحتى الساعة الـ 8 من صباح اليوم توزعت بين هزة في البحر شمال اللاذقية بـ 61 كيلومتراً بقدر 2 درجة، وهزة شرق دمشق بـ 76 كيلومتراً بقدر 1.9 درجة، وهزة في لواء إسكندرون شمال غرب إدلب بـ 69 كيلومتراً وبقدر 1.8 درجات.

كما تم تسجيل 5 هزات في البر التركي بقدر يتراوح بين 3 درجات 1.9 درجة، إحداها شمال غرب حلب بـ 97 كيلومتراً وبقدر 2.9 درجة.

وكان المركز سجل يوم أمس 11 هزة ضعيفة، بقدر أقل من 3.1 درجات على مقياس ريختر.