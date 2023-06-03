تنسيق أمريكي بين ميليشيا الصناديد وميليشيا سوريا الحرة شرق سوريا لمحاربة إيران

كشفت مصادر لوكالة الأناضول التركية، عن تحركات جديدة للجيش الأمريكي لمحاربة القوات المدعومة إيرانياً في الشرق السوري.



تقول المصادر، إن وفداً رفيعاً من الجيش الأمريكي التقى يوم أمس الجمعة 2 يونيو/حزيران، مع قائد قوات الصناديد “بندر حميدي الدحام” التابع لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في منطقة اليعربية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، واستمر نحو ساعة ونصف.

وأوضحت المصادر أن القادة العسكريين الأمريكيين طلبوا من قوات الصناديد أن يتحركوا بالتنسيق مع “جيش سوريا الحرة” في منطقة التنف الواقعة على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.

وكشفت أن الجانب الأمريكي طلب إقامة التنسيق بين الكيانين المذكورين في إطار التدابير المتخذة ضد المقاتلين المدعومين من إيران و”ضمان أمن الحدود”.

واعتبرت وكالة الأناضول أن هذا الإجراء يأتي في إطار اتخاذ خطوات أمريكية لضمان التنسيق بين “قوات الصناديد” العاملة تحت مظلة ما يسمى “قسد” على طول الحدود العراقية الأردنية، مع “جيش سوريا الحرة”.

وتأسست قوات الصناديد عام 2013، من بعض أبناء قبيلة شمر العربية، ويتركز مقاتلوها في مناطق تل حميس وتل كوجر في ريف الحسكة.

وانضمت الصناديد إلى “قسد” مع بداية تأسيس الأخيرة عام 2015، وشاركت معها في معارك عدة.

ويعتبر مؤسسها حميدي دهام من أبرز القادة العشائريين في الحسكة، وهو القائد المشترك لمقاطعة الجزيرة، وهو ابن عم أحمد الجربا قائد قوات النخبة.

يقدر ناشطون العدد الكلي لـ”الصناديد” بألف مقاتل، ويشار إليهم على أن دورهم غالبا يكون في حماية الآبار النفطية في المنطقة الحدودية مع العراق.

كما يشار إلى قوات الصناديد أنها مخصّصة لحماية حلم إمارة حميدي دهام، الذي يسعى إلى تثبيت وتوسيع نفوذه، وتحقيق زعامة عشائرية واسعة بالاعتماد على النفط كوسيلة لتعزيز موارده المالية.

وكالات