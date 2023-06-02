إصابات خطيرة بانفجار قنبلة أثناء مشاجرة في مضايا

أصيب عدد من المواطنين بينهم امرأة بانفجار قنبلة في منطقة مضايا بريف دمشق، رماها أحد الأشخاص أثناء حدوث مشاجرة في المكان.

وقالت وزارة الداخلية إن شرطة ناحية مضايا توجهت إلى مكان الحادثة، وتم إسعاف ثلاثة مصابين بينهم امرأة لا علاقة لها بالمشاجرة، إلى مشافي دمشق بسبب خطورة إصاباتهم.

وكشفت الداخلية أن المشاجرة حصلت بين طرفين الأول هما المدعوان (أسعد . ح) و(أيهم . ع) والطرف الثاني هما المدعوان (عمير . ع) و(مروان . ش)، بسبب خلافات قديمة بينهم لكونهم من أرباب السوابق بالسرقة والمخدرات، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة منهم وهم المدعوون (أسعد وأيهم ومروان)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بافتعالهم المشاجرة ورمي قنبلة في المكان.

وأضافت: إنه تم حجز سيارة كانت مستخدمة من قبلهم وقنبلة وسكين ومسدس حربي غير مرخص، وبتدقيق أوضاع المقبوض عليهم تبين أنهم مطلوبون بجرائم عدة منها (إطلاق نار وتعاطي وتجارة مخدرات وسرقات).

وأكدت الداخلية أن التحقيقات مازالت مستمرة وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.