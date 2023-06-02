التجاري السوري يطلق قروضا تنموية

كشف مدير عام “المصرف التجاري” علي يوسف، أن المصرف بصدد إطلاق قرض تنموي بسقف 500 مليون ليرة لمدة عشر سنوات، وبفائدة نسبتها 15% على المبلغ المتناقص.

وقال يوسف إن المصرف يشترط أن تكون الضمانة كخيار أول حسب كفاية الدخل بما يعادل 200% من قيمة القرض، وكخيار ثان بضمانة عقارية تعادل 300% من قيمته.



ووصف يوسف القرض بأنه من القروض المنافسة في سوق الإقراض المحلي ولاسيما أنه موجه إلى معظم القطاعات، مشيراً إلى أن أصحاب المهن العلمية على مختلف اختصاصاتهم، وكذلك مراكز التدريب يستطيعون الحصول على القرض، فهو يلبي جميع الاحتياجات ويساهم في تنمية العديد من القطاعات المهنية.

وعن شروط الحصول على القرض، أكد يوسف أن المصرف وضع شروطاً وإجراءات ميسرة أمام المتعاملين.

وفي شباط (فبراير) الماضي، أعلن “التجاري السوري” عن السماح بإعادة هيكلة القروض الاستثمارية الممنوحة للمقترضين الذين تضرروا بفعل تداعيات الزلزال.

وأطلق “المصرف التجاري السوري” في نهاية كانون الثاني (يناير) حزمة من قروض الطاقة المتجددة من دون فوائد بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة المتجددة، وفي 9 أيار الحالي قام بإصدار التعليمات التنفيذية لمنح هذه القروض.

المصدر: الاقتصادي