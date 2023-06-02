سرقة ألواح الطاقة الشمسية للمركز الصحي وتخريب مدرسة وسرقتها بتجمع جديدة عرطوز الفضل

اشتكى أبناء تجمع جديدة عرطوز الفضل من كثرة حالات السرقة ليلاً، حيث بيّن عضو مجلس محافظة القنيطرة خالد حجازي أن مدرسة يوسف غريب للتعليم الأساسي تعرضت فجر اليوم للسرقة.

والتخريب، كما تم سرقة ألواح الطاقة الشمسية في المركز الصحي التابع لصحة القنيطرة، مشيرًا أن المركز تم إعادة تأهيله مؤخراً، وقامت إحدى المنظمات المانحة بتركيب ألواح الطاقة الشمسية بغية تشغيل الأجهزة الطبية والمخبر وتقديم الخدمة الصحية لأبناء التجمع نظراً لطول فترة التقنين. بدوره أكد عضو مجلس المحافظة إسماعيل ذيبان زيادة حالات السرقة في تجمع جديدة عرطوز الفضل بالآونة الأخيرة، وحسب رأيه فإن السبب هو نقص عناصر الشرطة في مخفر التجمع ! وطالب بزيادة العناصر بالمخفر.

وتسيير دوريات ليلية وإلقاء القبض على السارقين، وإعادة الأمن والأمان للتجمع.

وأشار مدير تربية القنيطرة عماد أسعد إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم حول سرقة مدرسة يوسف غريب، ويتم ملاحقة السارقين بعد أن تم معرفتهم. واستغرب أبناء تجمع جديدة عرطوز الفضل من سرقة ألواح الطاقة الشمسية من المركز الصحي لكونه جانب المخبز الاحتياطي



الذي يعمل على مدار الساعة، عدا وجود البلدية ومركز تكامل ونقابة الصيادلة والفرقة الحزبية، والمثير للدهشة والاستغراب أن جميع الدوائر الحكومية بتجمع الفضل من دون حراسة، حتى المدارس، وكما يقول المثل الشعبي (المال السايب بعلم الناس السرقة) وفهمكم كفاية !



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