ترتيب جيشنا: السابع عربياً و64 عالمياً

أصدر موقع “Global Firepower” المتخصص بالشؤون العسكرية تصنيفه السنوي لأقوى جيوش العالم للعام 2023 والتي كان من ضمنها الجيش العربي السوري.

وجاء الجيش العربي السوري بحسب الموقع في المرتبة 64 على مستوى العالم والسابعة على مستوى الجيوش العربية في تصنيف يعتمد على عدة معايير بينها الميزانية والتسليح وتعداد الجيش.

واحتل الجيش المصري المرتبة 14 عالمياً والأولى عربياً والجيش السعودي المرتبة 22 عالمياً والثانية عربياً والجيش الجزائري المرتبة 26 عالمياً والثالثة عربياً فالجيش العراقي ثم الإماراتي ثم المغربي.

وتصدر الجيش الأميركي القائمة كأقوى جيوش العالم تلاه الجيش الروسي في المرتبة الثانية وثالثاً جيش جمهوريو الصين الشعبية.

وخاض الجيش العربي السوري منذ بداية الحرب على سوريا عام 2011 معارك مستمرة ضد الجماعات الإره.ابية والدول الداعمة لها حتى استطاعت تحرير القسم الأكبر من الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرتهم.

وتحتل 3 دول أجزاء من الأراضي السورية يواجهها الجيش السوري في الشمال تركيا والشمال الشرقي الولايات المتحدة الأميركية وعند الجولان المحتل الكيان الصهيوني.

يذكر أن هذه التصنيفات غير دقيقة بشكل كامل لأنها لا تتضمن فعاليات الجيوش المصنفة على أرض الواقع حيث تتصدرها جيوش لم تخض حر.وب منذ سنين.