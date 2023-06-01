01-06-2023
الاحتلال الأمريكي يسرق كميات جديدة من النفط السوري
واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري، وأخرجت 49 صهريجاً خلال الساعات القليلة الماضية من آبار الجزيرة السورية والمنطقة الشرقية إلى إقليم شمال العراق عبر المعابر غير الشرعية.
وقالت مصادر أهلية في ريف اليعربية: إن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت عبر معبر المحمودية غير الشرعي على الحدود مع العراق 40 صهريجاً محملة بمادة النفط السوري المسروق باتجاه قواعدها في الأراضي العراقية.
وأضافت المصادر: إنه بعد ساعات أخرجت قوات الاحتلال 31 آلية بينها 9 صهاريج و9 ناقلات محملة بمدرعات عسكرية معطوبة ترافقها 6 مدرعات عسكرية أمريكية للحماية من معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية باتجاه إقليم شمال العراق.
إضافة تعليق جديد