استرداد مبلغ عشرين مليون ل.س وإلقاء القبض على سارقي المنازل ليلاً بمدينة جبلة وريفها

تمكن مركز شرطة مدينة جبلة من إلقاء القبض على المدعو (أحمد . ب) ، وحجز دراجتين ناريتين مهربتين بحوزته ، وتبين أن بحقه ثلاثة طلبات بجـ.رم مخدرات وسرقة ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ارتكاب أكثر من عشر حوادث سرقة لعدة منازل ضمن مدينة جبلة وريفها ليلاً عن طريق تسلق الشرفات وخلع وكسر النوافذ والأبواب وسرقة دراجات نارية وذلك بالاشتراك مع المدعو (محمد . ح) وأشخاص آخرين متوارين وشملت المسروقات (مبالغ مالية كبيرة - أجهزة خليوية - دراجات نارية - مصاغ ذهبي...) كما اعترف (أحمد) بشراء الدراجتين من ثمن المسروقات وشراء أربعة أجهزة خليوية أيضاً ودخول بلد مجاور بطرق غير مشروعة واستئجار منزل فيه مع أحد المتوارين وبيع المصاغ الذهبي هناك وتقاسم المبالغ المالية وثمن المسروقات فيما بينهم ،تم إلقاء القبض على شريكه (محمد) واعترف بما نسب إليه وبدلالتهما تم استرداد دراجة نـ.ارية أقدما على بيعها للمدعو (عثمان . ب) والذي أُلقي القبض عليه واعترف بشراء الدراجة مع علمه أنها مسروقة.

تم استرداد مبلغ عشرين مليون ل. س وإيداعه لدى مصرف سورية المركزي فرع اللاذقية.

التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على باقي الشركاء وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.