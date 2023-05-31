تراجع في عدد الهزات الأرضية بعد أشهر من الزلزال

دائما هناك تراجع في عدد الهزات الاتدادية بعد أول زلزال في 6 شباط حيث بلغ آخر مجموع لها حتى يوم أمس 54 هزة ووصلت أمس حتى 42 هزة رغم وجود ايام كانت الهزات فيها تتزايد كما في الفترة بين 25 حتى 27 ايار حيث بلغ عدد الهزات بين 3-4 درجات 22 هزة على فالق الاناضول ..

يضاف إليها 10 هزات على فالق كلس والفالق السوري الافريقي.. ثم عادت للانخفاض أمس واول أمس الى 4 هزات فقط.

متوسط شدة الهزات أيضا في حالة من الاستقرار عند متوسط شدة بومي بين 2.3 و2.6 ريختر

تظهر الاشكال تراجعا مستمرا، وهذا التراجع يبلغ اليوم يبلغ وسطيا هزة واحدة كل يومين..وسبة عامل الزمن تلعب اليوم دورا يبلغ 36% في عملية التراجع..

يبدو الوضع طبيعيا حتى الآن بسبب عدم وجود هزات كبيرة ودائما الهزات الارتدادية تبقى صغيرة وغير خطرة.

عن الطقس والمناخ في سورية ”

د.رياض قره فلاح ”