الفيلم السوري «روح الشرق» يفوز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان النور السينمائي الدولي بـ المغرب

فاز الفيلم السوري الوثائقي القصير “روح الشرق” سيناريو وإخراج المخرج المهند كلثوم بجائزة أفضل إخراج في ختام فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان النور السينمائي الدولي ،التي انطلقت من الفترة 25 - 27 أيار 2023 في ولاية الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

وعرض خلال المهرجان الذي تنظمه جمعية معالم النور للثقافات والفنون 10 أفلام روائية ووثائقية قصيرة من عدة دول.

فيلم روح الشرق يوثق أوجه من التراث السوري كالممارسات والطقوس والاحتفالات التي تنتقل من جيل لآخر، وهو بمثابة وثيقة سينمائية للتراث اللامادي الحي، الذي يختلف أساساً في جوانبه الروحية المحركة للأفكار التي تتداولها الأجيال والتي وصلت إلينا.

ويسعى الفيلم لحصر عناصر التراث والحفاظ عليها كجزء من المكون الانتمائي لهوية تميزنا وتميز تنوعنا الثقافي السوري.