من بينها الوضع في سوريا.. مجلس الأمن يعقد جلسات لبحث قضايا دولية هامة
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، لاستعراض تقرير الأمين العام حول الأمم المتحدة وجهودها لحل الأزمات في مناطق الصراعات المتأججة في العالم.
وسيصوت المجلس على مشروعي قرارين، الأول يتعلق بتمديد بعثة المساعدة الأممية في العراق، والثاني يتعلق بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان.
ويشهد المجلس مساءً جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة المخاطر الإنسانية والأمنية، التي يتعرض لها عمال الإغاثة والوكالات الأممية في سوريا، وأوضاع اللاجئين على الأراضي السورية.
وسيتم ذلك بحضور غير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص لسوريا، وإدم وسورنو، مدير الأنشطة والعمليات في المفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن منظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني العاملين على الساحة السورية.
وسيعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة ملف مفاعل زبوروجيا الأوكراني لإنتاج الطاقة النووية، والتهديدات التي يتعرض لها نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وسيتم إدراج نقاش هذا الملف تحت باب "مهددات السلم والأمن الدولي". فيما سيقدم المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل جروسي إفادته الفنية حول هذا الملف.
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