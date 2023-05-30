قبل جولة على انتهاء الدوري السوري لكرة القدم.. مدرب نادي تشرين يستقيل من منصبه

في قرار مفاجئ، أعلن مدرب فريق تشرين لكرة القدم محمد عقيل، استقالته من منصبه قبل يوم من ختام الدوري السوري، دون أسباب واضحة.



وعبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، اعتبر عقيل أن فترة تدريبه للنادي التي استمرت ستة أشهر كانت ناجحة بكل المقاييس، قائلاً: “لا بد من الفراق فهذا حال كرة القدم، وهذا حال مهنة المدربين".



قبول التحدي



وأضاف عقيل، أنه تسلم الفريق وكان بحوزته 6 نقاط من ثماني مباريات، ولديه هدف واحد فقط، وعلى الرغم من ذلك قَبِل التحدي وعمل كل ما بوسعه ليعود تشرين إلى مكانه الطبيعي، موجهاً شكره إلى الجهاز الفني واللاعبين والجماهير.



ويأتي إعلان الاستقالة قبل جولة واحدة من نهاية الدوري السوري، إذ يلتقي تشرين مع نادي الاتحاد "أهلي حلب"، على ملعب “الحمدانية" في حلب، غداً الثلاثاء 30 أيار/مايو.



الإنجازات مع النادي



وتسلّم عقيل في كانون الأول/ديسمبر 2022 مهمة تدريب تشرين؛ الذي شهد وفاة مدربه طارق زيني في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، إثر تعرضه لحادث سير.



وخاض عقيل مع "نادي البحارة" 13 مباراة، فاز في 7 منها، وتعادل في ست، ولم يخسر أي مباراة.



ويحتل النادي حالياً المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المركز الخامس الذي يحتله نادي الجيش.



بطولة الأندية العربية



وخاض المدرب مع الفريق أربع مباريات في بطولة الأندية العربية؛ مباراتان مع المريخ السوداني، والأخريان مع الأهلي السعودي.



واستطاع تشرين الفوز على المريخ السوداني بهدف في المباراة الأولى، في حين خسر بهدفين لهدف في الثانية.



كما حقق التعادل مع الأهلي السعودي بهدف لمثله، وخسر المباراة الثانية بثلاثة أهداف لهدف.



انتقالات مدربين عدة



وشهد الدوري السوري لكرة القدم خلال الموسم الحالي انتقالات لعدة مدربين منهم، تعيين حسين عفش مديراً فنياً لأهلي حلب خلفاً للمدرب ماهر بحري.



كما أعلن نادي الجيش تعاقده رسمياً مع المدرب أيمن الحكيم، كمدير فني للفريق خلفاً للمدرب المستقيل حسين عفش، في 8 شباط/فبراير الماضي، لكن الحكيم استقال في نيسان/أبريل الماضي.



وعيّن فريق الجيش المدرب أنس مخلوف؛ ليكون المدرب الرابع للنادي بعد كل من: رأفت محمد، وحسين عفش، وأيمن الحكيم.