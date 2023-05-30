صهريج محروقات يسرق 290 ليتراً من المازوت وهذه عقوبته!

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر، ضبط صهريج ناقل للمشتقات النفطية بمخالفة تغيير المقصد والتلاعب بالأختام العلوية للعينات وسرقة 290 ليتراً من المازوت، لافتاً إلى تغريم سائق الصهريج 4،69 مليون ليرة.

وأوضح زاهر أنه وخلال متابعة عملية بيع المحروقات، تم ضبط الصهريج المخالف بإحدى محطات الوقود على أوتوستراد اللاذقية، وبعد جرد المحطة تم ضبط زيادة في مادتي المازوت والبنزين عن الواجب توافرها، إضافة لكمية المازوت التي تمت سرقتها من الصهريج، مبيناً أنه تمت إعادة المادة إلى العينة وتسليم المادة إلى مقصدها وحجز الصهريج وتسليم المخالف للجهات المختصة لمتابعة التحقيقات، وتغريم محطة الوقود بمبلغ 20 مليون ليرة.

وشدد مدير التموين على المتابعة اليومية لعمل محطات الوقود وتوزيع المشتقات النفطية، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات تحت طائلة المحاسبة القانونية.



الوطن