مدير الأثار يكشف: 20 % من الحجارة الأصلية ستستخدم بإعادة بناء قوس النصر

كشف مدير عام الأثار والمتاحف الدكتور “نظير عوض” إلى أن خسائر قوس النصر نتيجة الحرب كبيرة فهو مدمر بشكل كامل ومن خلال المسح الذي أجري تبين استخدام استخدام نوع من المتفجرات التي شوهت جميع معالم التاريخ والتراث.

ولفت إلى أن بداية العمل الحقيقي وعلى أرض الواقع لقوس النصر سيكون في بداية شهر أيلول من هذا العام حيث تم الانتهاء من الخطوة الأولى حالياً وهي الدراسات لرفعها إلى الخبراء في اليونيسكو.

وأضاف العوض، إن “الأساسات وقواعد القوس تعرضت لدمار كامل وحجارة الأصلية للقوس تفتت قد تكون نسبة الأصلية الذي سيتم بناءه من جديد لا تتجاوز 20% وباقي الحجارة التي يتم الاستعانة بها تعود لـ الثلاثينات والتي استخدمت من قبل المرممين الفرنسيين وستكون من النوع قابل لحمل القوس صلب لمقاومة أي عامل طبيعي كزلازل”.