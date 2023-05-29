29-05-2023
إصابة 8 فلسطينيين واعتقال 2 آخرين باقتحام الاحتلال مدينة جنين
أصيب ثمانية فلسطينيين بجروح فجر اليوم واعتقل اثنان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في مدينة جنين بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة ثمانية فلسطينيين بجروح وصفت جراح أحدهما خطيرة، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة إسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي وألحقت بهما أضراراً مادية.
وأصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال أمس شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.
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