بالأرقام هذه خسائر سورية من النفط والغاز منذ عام 2011

تدهور إنتاج سورية من النفط اليومي من 375 ألف برميل قبل الأزمة في عام 2011 إلى 7 آلاف برميل في اليوم في عام 2016، ويعتبر هذا العام هو الأسوأ في إنتاج النفط السوري خلال الأزمة في سورية الممتدة منذ عام 2011 إلى اليوم.

وبحسب البيانات أن إنتاج سورية من النفط بدأ بالتدهور منذ عام 2012 حيث انخفض الكمية إلى 343 ألف برميل يوميا ومن ثم انخفض بشكل كبير جدا، ولم يتجاوز إنتاج سورية اليومي من النفط 30 ألف برميل منذ عام 2013 إلى عام 2021 .

وأوضحت البيانات أن إنتاج سورية في عام 2013 لم يتجاوز 28 ألف برميل نفط، وفي عام 2014 انخفض بشكل حاد جدا إلى 9 آلاف برميل، وعام 2015 بقي الإنتاج حول 9 آلاف برميل يوميا .

وسجل عام 2016 العام الأسوأ في الإنتاج السوري للنفط حيث تراجع الإنتاج إلى 7 آلاف برميل من النفط، وفي عام 2017 عاد الإنتاج إلى التحسن التدريجي البسيط ويكاد لا يذكر، وتم إنتاج 14.6 آلاف برميل يوميا .

وفي عام 2018 وبالرغم من بسط الجيش سيطرته على مساحات واسعة من سورية لم يتحسن الإنتاج كثير حيث بقي إنتاج سورية اليومي بحدود 23.4 آلاف برميل يوميا، وفي عام 2019 وعلى الرغم من تحسن الظروف الأمنية في البلد إلا أن الإنتاج انخفض أيضا إلى 21 ألف برميل يوميا، كما تراجع الإنتاج في عام 2020 إلى 16.6 آلاف برميل يوميا، وفي عام 2021 وبالرغم من تحسن ظروف البلد الأمنية والعسكرية وانتصار الجيش وغياب المشاهد المسلحة تراجع إنتاج سورية اليومي من النفط إلى 16.045 ألف برميل يوميا .

وبالنسبة لإنتاج سورية من الغاز الطبيعي تراجع إنتاج سورية أقل من إنتاج النفط، حيث كان الإنتاج في عام 2011بحدود 30 مليون متر مكعب في اليوم، وانخفض في أسوأ حالاته في عام 2016 إلى 10.8 مليون متر مكعب في اليوم.

وبحسب البيانات التي اطلع عليها موقع “جهينة نيوز” سجل إنتاج سورية اليومي في عام 2012 26 مليون م3، وفي عام 2013 تراجع الإنتاج إلى 17 ألف م،3 وفي عام 2014 تراجع الإنتاج أيضا إلى 15.6مليون م3، وتراجع أيضا في عام 2015 إلى 14.4 مليون م3، وسجل عام 2016 أقل كمية إنتاج حيث هبط الإنتاج اليومي إلى 10.8 ملايين م3، وعاد في 2017 للتحسن، وارتفع الإنتاج اليومي بنسبة لا تذكر إلى 11.6 مليون م3، وفي عام 2018 ارتفع الإنتاج إلى 15 مليون م3، وفي عام 2019 ارتفع الإنتاج اليومي إلى 16 مليون م3، ومن ثم تراجع الإنتاج في عام 2020 إلى 13.6 مليون م3، وفي عام 2021 سجل الإنتاج اليومي فقط 12.5 مليون م3 من الغاز الطبيعي .

ومن يدقق في هذه الأرقام والخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد السوري المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الماضية، يصل إلى نتيجة أن خسائر سورية من قطاعي النفط والغاز كبيرة جدا ولا يمكن التوقع بها.



جهينة نيوز