29-05-2023
القبض على تاجر مخدرات و آثار في درعا
ألقى فرعا مكافحة المخدرات والامن الجنائي في درعا القبض على شخص يتاجر بالمخدرات ويهرب القطع الأثرية بغرض بيعها.
وقالت وزارة الداخلية إنه ونتيجة المتابعة والتنسيق بين فرعي مكافحة المخدرات والأمن الجنائي في محافظة درعا تم إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالآثار والمواد المخدرة وذلك ضمن الريف الغربي بالمحافظة أثناء قيام المذكور بعرض مجموعة قطع أثرية عددها أربعون قطعة مختلفة الأحجام بقصد بيعها، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته القطع الأثرية ومحاولة بيعها لتحقيق مكاسب مادية.
وتمت مصادرة القطع الأثرية ومازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.
المصدر : وزارة الداخلية
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