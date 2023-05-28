في مقدمتها اليابان.. هذه هي الدول الخمس التي تمتلك أكبر حصة من الديون الأميركية

تبلغ ديون الحكومة الأميركية نحو 31.4 تريليون دولار، لفائدة دائنين مختلفين من بينهم حكومات أجنبية وبنوك مركزية وشركات ومستثمرين.

ويشمل هذا الدين سندات الخزانة الأميركية وغيرها من السندات المالية الأخرى، التي تحظى بإقبال كبير عليها لاعتبارها استثمارات آمنة.

وتشتري عديد من الدول سندات الخزانة الأميركية، التي تُعد أحد أكثر خيارات الاستثمار المتاحة أمانًا.

ووفقا لموقع "يو إس إيه فاكتس" (USA Facts) الأميركي، فإن التقارير تشير إلى أن ديون الولايات المتحدة لفائدة الدول الأجنبية بلغت 7.4 تريليونات دولار حتى يناير/كانون الثاني 2023، وبذلك تمثل نحو 24% من إجمالي الدين الأميركي.

وتأتي كل من اليابان والصين في مقدمة الدول التي تدين لها الولايات المتحدة بأكبر حصة من ديونها الأجنبية.

وعلى مدى العقدين الماضيين، امتلك البَلَدان النسبة الأكبر من سندات الخزانة الأميركية مقارنة بغيرهما من الدول والمؤسسات الأجنبية.

وحسب الموقع، فإن الدول الخمس التي تدين لها الولايات المتحدة بأكبر حصة من ديونها -وفق آخر التقارير في يناير/كانون الثاني 2023- هي (على الترتيب):

اليابان (1.1 تريليون دولار)

الصين (859 مليار دولار)

المملكة المتحدة (668 مليار دولار)

بلجيكا (331 مليار دولار)

لوكسمبورغ (318 مليار دولار).

المصدر: وكالات