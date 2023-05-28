ضبط بوظة تخدع المستهلك ومجرثمة بحماة

ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم معمل بوظة بمخالفة التدليس وخداع المستهلك، عبر وضع صور على الغلاف غير مطابقة لحقيقة المادة، ومشغلين للبوظة العربية بمخالفة إنتاج وبيع بوظة مجرثمة بالعنقوديات الذهبية.

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية رياض زيود لـ" الوطن أون لاين" أن الدوريات نظمت 34 ضبطاً بحق المخالفين، منها 6 ضبوط بحق مخابز آذارالآلي، الحلفاوي، الحكواتي، عدي، تومين، عقرب بمخالفة إنتاج وتوزيع خبز سيئ الصنع. و8 ضبوط بحق مخابز البراق، ضاحية أبي الفداء، عقرب، المحبة، تلعدا، دير صليب، الفندارة الشمالي، القريات بمخالفةنقص وزن ربطة الخبز وغرمت أصحابها بنحو 40 مليون ليرة. وضبط لحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية بحق ع.

بركات وتم إتلاف المواد أصولاً . و3 ضبوط بمخالفة منح فواتير غير صحيحة بالجملة بحق ح.شاهين ، م.جرعتلي ، أ.الخطيب . و10 ضبوط لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير.

الوطن أون لاين