إيران: قادرون على إنتاج النفط والغاز لـ 100 عام مقبلة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خوجاستهمر، أنّ طهران من الممكن أن تُنتج النفط والغاز على مدى ‏المئة عام المقبلة، وذلك بفضل احتياطياتها الحالية.‏

خوجاستهمر قال قبل أيام خلال خطابه في حفلٍ لإحياء الذكرى الـ115 لأوّل استكشاف نفطي إيراني في مقاطعة مسجد سليمان، في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد إنّ "شركة النفط الوطنية الإيرانية تمتلك رؤية استكشاف مدتها 100 عام".

وأكّد أنّ "إيران مُصمّمة على تنفيذ عمليات استكشاف احتياطيات البلاد والحفاظ عليها".

وشدد على أنّ "أحد أسباب قرار العدو بفرض عقوباتٍ على إيران، هو ثروات البلاد الغنية بالنفط والغاز، وخطّة خبرائها لمنع بيع المواد الخام واستكمال سلسلة القيمة".

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أنّ المرحلة الثانية من خطّة تطوير الحقل الخاص بمقاطعة مسجد سليمان، مُدرجة على جدول الأعمال، لكنّها تحتاج إلى دراسة شاملة.

وقبل أيام، أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أنّ إيران اتفقت مع روسيا على تطوير 6 حقول نفط جديدة في إيران، مضيفاً أنّ "طهران لديها تعاون جيد للغاية مع الشركات الروسية في مجال الاستثمار النفطي".

وأعلن معهد أبحاث أميركي، في وقتٍ سابق، أنّ إيران تقوم حالياً بإنشاء نحو 1900 كم من خطوط أنابيب النفط، مُحتلةً المرتبة الأولى في العالم في هذا الصدد على الرغم من إجراءات الحظر المفروضة عليها.