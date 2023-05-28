إنزال جوي لقوات التحالف بريف دير الزور واعتقال تاجر محروقات

نفذت قوات “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن، السبت، عملية إنزال جوي بريف محافظة دير الزور، بالاشتراك مع قوات “الكوماندوز” لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ما أدى إلى اعتقال شخص مُتهم بالتعامل مع خلايا تنظيم “الدولة”.

وقالت مصادر اعلامية محلية في ريف محافظة دير الزور، إن مروحيتين تتبعان للقوات الأمريكية، نفذتها عند الساعة الثالثة من فجر السبت، عملية إنزال جوي مدعومة بقوات أرضية تابعة لـ “قسد” على منزل أحد الأشخاص في قرية “أبو النتيل” بريف محافظة دير الزور الشمالي، شرق سوريا.



وأكدت المصادر، أن العملية أسفرت عن اعتقال شخص يعمل في تجارة المحروقات، وذلك بعد توجيه تُهم إليه بالتعامل مع خلايا تنظيم “الدولة” وتمويلها.

وكانت قوات التحالف الدولي قد نفذت منتصف مايو/ أيار الجاري، عملية إنزال جوي في قرية “أبو النتيل” بريف محافظة دير الزور الشمالي، أسفرت عن اعتقال شخص مُتهم بالعمل ضمن الجهاز الأمني لتنظيم “الدولة” سابقاً”.

وكالات