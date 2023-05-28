لماذا تحولت السعودية لأكبر مورد للديزل إلى أوروبا ؟

زادت السعودية وارداتها من الديزل الروسي لتعويض صادراتها من المادة ذاتها إلى أوروبا وبدأت السعودية باستيراد ملايين براميل الديزل الروسي لتصبح واحدة من أكثر الدول استحواذاً على هذا الخام من موسكو عقب قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الديزل الروسي.

وقد اشترت السعودية 174 ألف برميل يومياً من الديزل الروسي في أبريل/نيسان من عام 2023 وكميات أقل بقليل منه في مايو/أيار الجاري.

أكبر مورد للديزل

تحولت السعودية لأكبر مورد للديزل إلى أوروبا متفوقة بذلك على روسيا منذ شهر فبراير/شباط من عام 2023 لكن السعودية لا تورد الديزل الروسي إلى أوروبا لكيلا تنتهك العقوبات المفروضة على ذلك الخام.

كما تفوقت المملكة على الولايات المتحدة لتصبح ثاني أكبر دولة مصدرة للديزل ووقود الديزل بالعالم خلال أبريل/نيسان من عام 2023.

دفعات الديزل الروسي

بدأت السعودية وفي مارس/آذار من عام 2023 تتلقى دفعات مكثفة من الديزل الروسي بعد قرار أوروبا حظر وارداته لها على أن تستهلك جزءاً منه، وتعيد تصدير جزء آخر بعد تكريره، إلى أسواق في آسيا وأفريقيا.

روسيا تسرع صادراتها

بدأت روسيا في تسريع صادراتها من الديزل إلى السعودية وتحديداً من خلال الشحنات المباشرة، أو عبر نقلها من سفينة إلى أخرى لتقصير مسار الناقلات.

وتستخدم السعودية الديزل الروسي لتزويد محطات الطاقة وتقليص احتياجاتها لتكرير النفط الخام، ما يتيح لها بيع مزيد من الخام في السوق الدولية.

حصة أوروبا

استحوذت أوروبا على نسبة 10.7 بالمائة فقط من إجمالي الصادرات السعودية من الديزل، في حين يذهب الجزء الأكبر من الشحنات السعودية إلى آسيا.

وسجلت المملكة زيادات في الصادرات بنسبة 14.2 بالمائة إلى اليابان، و17 بالمائة إلى كوريا الجنوبية، و19.2 بالمائة إلى الهند، و35 بالمائة إلى أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وتحرص السعودية على الحفاظ على حصتها السوقية في آسيا والمنافسة مع روسيا، رغم أن السوق الأوروبية باتت مفتوحة أمام الخامات البترولية غير الروسية.