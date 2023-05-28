وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو: نسعى إلى إعادة اللاجئين السوريين بشكل آمن

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تسعى إلى إعادة اللاجئين السوريين بشكل آمن، إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وليس فقط ما يُعرف بـ "المناطق الآمنة" في الشمال السوري.

وقد عاد حتى الآن حوالي 553 ألف سوري إلى المناطق التي دخلها الجيش التركي شمال سوريا، بحسب ما ذكره أوغلو، وفقاً لوكالة أنباء "الأناضول".

وأوضح الوزير التركي أنه تم الاتفاق في اجتماع وزراء الخارجية الأخير بموسكو، على إعداد البنية التحتية لإرسال السوريين بشكل آمن إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وذكر أنه تم تشكيل لجنة على مستوى نواب الوزراء، بمشاركة المؤسسات المعنية أيضًا.



وأفاد الوزير التركي بأن القسم الأكبر من السوريين في تركيا يرغب بالعودة إلى بلادهم، مشدداً على ضرورة تنفيذ هذه العملية في إطار القوانين الدولية والتركية.

وفي البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا بموسكو في 10 أيار/ مايو الجاري، تم الاتفاق على تسهيل ضمان عودة السوريين إلى وطنهم "بشكل طوعي وآمن ومشرف".

وأعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، الخميس الماضي، أن مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية أنشأت منازل من الطوب شمال سوريا، لإيواء النازحين واللاجئين العائدين، وأن العمل جارٍ لبناء منازل جديدة تستوعب نحو مليون سوري.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا يبلغ حوالي 3.4 مليون لاجئ.

وتهدف خطة العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى تخفيف الضغط على تركيا، التي أعلنت أنها لتحمل أعباء ضخمة نتيجة لاستضافتها للملايين من اللاجئين.