مجلة أمريكية: تحركات عسكرية شمال دمشق تهدف لاستهداف القوات الأمريكية

أفادت مجلة أمريكية الجمعة 26 مايو/أيار، عن تدريبات جديدة لفصائل تدعمها إيران في قاعدة الضمير العسكرية، شمال شرقي العاصمة “دمشق”، بهدف ضرب القوات الأمريكية في سوريا.

وبحسب مجلة “لونغ وور جورنال” الأمريكية، فإن ما تسمى “وحدة الجولان”، تجري تدريبات في قاعدة الضمير الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شمال شرق العاصمة دمشق، من أجل مهاجمة القوات الأميركية في شمال شرق سوريا بحسب زعم الصحيفة.

وأوضحت أن الفصيل يترأسه القيادي في الحزب “موسى علي دقدوق”.

ويعتبر دقدوق أحد أهم قادة الحزب ومستشار كبير لقائد عصائب أهل الحق وقيس الخزعلي في العراق، اعتقلته القوات الأمريكية في البصرة في العراق في 20 مارس 2007 مع قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي.

وفي عام 2007، قبض الجيش الأميركي على دقدوق، ثم جرى نقله بعد 11 شهراً إلى مركز احتجاز لدى الجانب العراقي، قبل أن يتم الإفراج عنه في 2012، بعد تبرئته، ثم أدرجت واشنطن دقدوق على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين لديها بشكل خاص بعد إطلاق سراحه، ليعود بعد ذلك إلى لبنان.

وفي 2019، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دقدوق يتولى قيادة “وحدة الجولان”، وهي بنية تحتية عسكرية تنشط في جنوب سوريا، وتهدف إلى تشكيل جهة ضد إسرائيل من قبل الحزب وتدعمها إيران.