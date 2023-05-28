حقيقة ظهور طير الأبابيل في محافظة دير الزور السورية!

اجتاح مقطع فيديو نشره مهندس زراعي من ابناء محافظة دير الزور يدعى “غسان الشيخ الخفاجي” وهو يمسك بيده طير أسود اللون وقال إنه طير الأبابيل ووجده داخل حديقة منزله.



المقطع لقي اهتماما واسعاً داخل محافظة دير الزور وخارجها، وفي حين يصر المهندس غسان على أن الطائر هو بالفعل طير الأبابيل، بينما اكد مهتمون بالحياة البرية بأنه طائر معروف ويدعى “السمامة”.

وقد دافع المهندس الزراعي غسان الشيخ الخفاجي عن المعلومات الواردة في المقطع الذي نشره وأن هذا الطائر بالفعل طير الأبابيل وأكد وجود معلومات علمية تتعلق بهذا الطائر سوف يتم نشرها لاحقا، وأبدى الخفاجي انزعاجه ممن حكم على نوع الطائر بأنه “السمامة” ولم يقدم أية معلومة علمية حول ذلك.

يذكر أنه منذ عدة سنوات تم نشر خبر عن ظهور طائر الأبابيل الذي ورد ذكره في القرآن الكريم في الجزائر وكذلك في العراق وهذه المعلومات ظهرت في عملية البحث عبر الانترنيت مع صور لهذا الطائر ..

المشهد